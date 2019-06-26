台積電續貼息 拖累台股跌破季線關卡

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）台積電持續貼息，儘管金融翻紅，不過台股終場仍失守10700點整數關卡與季線。法人表示，台股下半年行情仍可期，建議短線逢回可分批布局。

台股今天開低走弱，台積電持續貼息，大盤失守10700點整數關卡以及季線約10690點，儘管尾盤金融翻紅，但撐盤有限，台股終場仍失守季線。

加權股價指數終場收在10652.55點，下跌54.17點，跌幅0.51%，成交值相對萎縮不到千億元，來到新台幣853.45億元，電子股跌0.58%，金融股小漲0.04%。

電子權值股跌多於漲，其中股王大立光終場翻黑收在3700元，小跌0.8%，台積電終場收在234.5元，跌1.68%，鴻海收在76.3元，小跌0.13%。

日月光投控終場收在60.5元，跌1.31%，聯發科收在310.5元，小跌0.32%。台達電收在153元，跌1.29%。

被動元件族群國巨收在266元，小漲0.95%，華新科收在163元，小漲0.31%。

金控股相對走堅，國泰金收在42.75元，小漲0.35%，富邦金收在45.4元，漲1.11%。

台新主流基金經理人施昶成表示，目前景氣逐漸落底往上、美元亦有轉弱跡象，隨著美國總統大選逼近，預期美國總統川普在連任壓力下，勢必對股市有所作為。

展望台股後市，施昶成指出，近日台股震盪整理，市場觀望美中貿易戰，預估貿易戰的負面衝擊可望逐步降低，配合下半年上市櫃公司獲利成長動能增溫，台股下半年行情仍可期，建議短線逢回可分批布局。

觀察類股族群，施昶成建議可留意光學鏡頭、5G、ABF基板、無線耳機、新台幣與人民幣貶值受惠股等相關題材。（編輯：楊凱翔）1080626