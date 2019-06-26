統一首設共同總經理制 黃釗凱與李清田升任

（中央社記者韓婷婷台北26日電）統一企業今天表示，原任總經理侯榮隆3年任期屆滿，董事會決議由乳飲群總經理黃釗凱及乳品事業部協理李清田共同升任新總經理，首度採取「共同總經理制」，即刻生效。

統一企業代理發言人凃忠正表示，統一已成立52年，擁有堅實基礎，因應下個50年的「亞洲世紀營運大戰略」，發展藍圖以經度來看，將建立一個「縱貫亞洲南北的生活品牌服務走廊」，從緯度來看，要奠定包括生產研發、零售體驗、國際貿易、聯盟併購四大主軸。

凃忠正表示，在四大主軸上貫穿並互連所有企業活動，加速有效執行戰術，組織上做相應調整，因此，首度設置共同總經理制，區分台灣市場及海外市場，各司其職，共同向董事長暨總策略長羅智先報告。

黃釗凱原任乳飲群總經理、企業副總經理，未來專責台灣市場；李清田曾任統一菲律賓、印尼及越南公司總經理，將藉重其豐富海外經驗開拓海外市場。未來，在兩個總經理的共同領導下，將布局涵蓋亞洲16個經濟體、22.4億人口的大市場。

統一表示，侯榮隆階段性任務已完成，3年任期屆滿，另有任用。

由於侯榮隆今年初曾以「私人理由」請了約3個月的長假，當時一度引發外界猜測後續可能有人事異動，侯榮隆銷假返回工作崗位後，6月18日出席股東會一切正常。（編輯：郭萍英）1080626