更多編輯台推薦新聞：
中美洲移民父女赴美渡河喪命 照片震驚全球
國際

中美洲移民父女赴美渡河喪命 照片震驚全球

海漂相機奇緣 日女大生踐諾參加學童畢業典禮
生活

海漂相機奇緣 日女大生踐諾參加學童畢業典禮

捍衛民主 美19位超級富豪要求課徵富人稅
國際

捍衛民主 美19位超級富豪要求課徵富人稅

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

統一首設共同總經理制 黃釗凱與李清田升任

最新更新：2019/06/26 20:40

（中央社記者韓婷婷台北26日電）統一企業今天表示，原任總經理侯榮隆3年任期屆滿，董事會決議由乳飲群總經理黃釗凱及乳品事業部協理李清田共同升任新總經理，首度採取「共同總經理制」，即刻生效。

統一企業代理發言人凃忠正表示，統一已成立52年，擁有堅實基礎，因應下個50年的「亞洲世紀營運大戰略」，發展藍圖以經度來看，將建立一個「縱貫亞洲南北的生活品牌服務走廊」，從緯度來看，要奠定包括生產研發、零售體驗、國際貿易、聯盟併購四大主軸。

凃忠正表示，在四大主軸上貫穿並互連所有企業活動，加速有效執行戰術，組織上做相應調整，因此，首度設置共同總經理制，區分台灣市場及海外市場，各司其職，共同向董事長暨總策略長羅智先報告。

黃釗凱原任乳飲群總經理、企業副總經理，未來專責台灣市場；李清田曾任統一菲律賓、印尼及越南公司總經理，將藉重其豐富海外經驗開拓海外市場。未來，在兩個總經理的共同領導下，將布局涵蓋亞洲16個經濟體、22.4億人口的大市場。

統一表示，侯榮隆階段性任務已完成，3年任期屆滿，另有任用。

由於侯榮隆今年初曾以「私人理由」請了約3個月的長假，當時一度引發外界猜測後續可能有人事異動，侯榮隆銷假返回工作崗位後，6月18日出席股東會一切正常。（編輯：郭萍英）1080626

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報