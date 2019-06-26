東京設計大賞揭曉 5家品牌台北占4家

（中央社記者楊明珠東京26日專電）日本最具指標性的東京設計商品展今天在東京登場，台北市15家優質品牌合組「台北創意生活館」參展，主辦單位選出5家獲東京設計大賞（獎）的品牌，台北業者囊括4家。

「2019東京設計商品展」今天起在東京國際展示場舉行3天，台北市政府文化局委託財團法人台北市文化基金會帶領15家文創業者合組台北創意生活館（Taipei corners）參展。

駐日代表處副代表蔡明耀、駐日代表處台灣文化中心主任王淑芳等受邀出席台北創意生活館的開幕典禮。蔡明耀致詞表示，他聽說原本5座優秀大獎全部被台灣打包，但最後保留了一座大獎給主辦的日本以示尊重。

這5項獲得今年東京設計（Design Tokyo）大賞的優秀賞（Design Tokyo Products Award 2019）的產品特別擺設在一個展區，來自台北的有no.30的乾杯開瓶器、小墨器的小墨器書法組、Studio Smoll的Nerdy Mini自由組裝植鞣皮革背包與TAGather Goods的Give You A Hand多功能時尚經典包。

這些獲得優秀賞的作品是從參展的80個設計品牌中脫穎而出的，評審時採不計名方式。

台北市文化局長蔡宗雄在開幕典禮致詞時表示，東京是設計產業走向國際的重要基地，台北創意生活館持續帶領台北的設計品牌參展，希望讓台北走出去，讓世界走進來。

主辦單位日本展覽集團大會代表鈴木一表示，台北設計能量令人驚艷，廣受評審委員一致好評，最佳商品優秀賞5位得主當中就有4位來自台北，足以證明台北充滿活力的設計能力，期待參展商能透過東京設計商品展的平台滿載而歸。

今年的台北創意生活館以「理想的生活–台北生活美學提案」為主題，從人文情懷的角度出發，由近30家品牌公開嚴選出來自台北的設計好物，透過創作結合生活，尋找日常需求以外的附加價值及美感。

和友人一起設計「小墨器」書法組的張珮愉對首度參展就得大獎，感到很榮幸、很驚訝。她與友人就讀台灣科技大學時，在畢業作品中一起創造出書法用具組，用起來方便、且外型美觀。

張珮愉說，台灣還是有非常大的族群在寫書法，今後也希望可進入日本市場。看到今年4月1日日本政府公布新年號用毛筆字寫著「令和」時，感到很訝異，心想日本人很喜歡傳統文化，所以日本市場和她所期待的市場很相近。她與友人下一項新作品是用墨做新的運用，期待讓文化的意象不是飄在空中，而是更進入生活。

台北創意生活館的展品包括曾參展的品牌mordeco、紙可拍、賽先生科學工廠、西門紅樓、以覺學、WEN PIIM等，都是透過參展找到通路及合作夥伴。

本次受邀參展的新品牌是DAQICONCEPT、CELIA & PERAH、no.30、小墨器、BAFFIN GOODS、Studio Smoll、TAGather Goods、迢迢、Simple Real等。

台北市文化基金會2013年起帶領文創業者以Taipei corners為策展主題至東京參展，獲得很大成效。譬如，印花樂藝術設計公司參展後與日本代理商合作，2017年到東京展店。

此外，「紙可拍」透過參展成功登上MoMA、LOFT與蔦屋書店等知名通路；江口設計工作室藉參展找到日本頗具規模的代理商後，成功進軍歐美玩具市場。（編輯：郭中翰）1080626

駐日本副代表蔡明耀（左2）、駐日代表處台灣文化中心主任王淑芳等受邀出席2019東京設計商品展台北創意生活館開幕典禮。中央社記者楊明珠東京攝 108年6月26日

2019東京設計商品展選出5家品牌獲得東京設計大賞的優秀賞，其中4家來自台北。包括no.30的乾杯開瓶器、小墨器的書法組、Studio Smoll的Nerdy Mini自由組裝植鞣皮革背包、TAGather Goods的多功能時尚經典包。中央社記者楊明珠東京攝 108年6月26日

2019東京設計商品展26日起在東京國際展示場舉行3天。台北市文化局委託財團法人台北市文化基金會帶領15家文創業者合組台北創意生活館參展。中央社記者楊明珠東京攝 108年6月26日