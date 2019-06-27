中國貨洗產地避美關稅 華爾街日報關注越南台灣

（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）美中貿易戰正熾，華府加強查緝業者出貨繞道避關稅。華爾街日報援引數據與官員說法報導，越南被用來「洗產地」嫌疑最重，台灣今年對美國資通訊產品出口激增，也引發關注。

越南貿易數據顯示，今年1至5月，越南從中國進口電子、電腦、機械及其他設備年增80.8%。與此同時，越南對美國出口同類產品年增71.6%，比這類產品整體外銷成長高了4倍多。

越南工業貿易部坦承，產品偽標為越南製的貿易造假現象與日俱增，不僅直接影響產品與消費者，也嚴重損害越南製產品聲譽與競爭力。越南海關總署6月表示，部分廠商從中國進口貨品後貼上「越南製」，再出口到美國、歐洲或日本，總署已指示省市分部加強查驗原產地證明書。

報導提到，台灣貿易趨勢也引發關注。根據經濟部數據，今年1至4月，台灣對美國出口資通訊與視聽產品42.6億美元，成長56.3%，與整體對美出口提升19.8%相比高出近2倍。

經濟部2日發布新聞稿指出，今年美國經濟持續穩健成長，民眾消費及企業支出提升，帶動台灣資通訊與視聽產品出口。加上台商因美中貿易摩擦回台投資增加，擴增國內產線及產能，促使台灣對美出口大幅成長，並非「洗產地」造成。

經濟部表示，已與財政部及交通部合作強化進出口管理，針對中國遭美國課徵額外關稅的產品，海關於通關時將加強查驗有無產地申報不實或偽標情形。

華府已對2500億美元中國輸美貨品加徵25%關稅，準備另對約3000億美元中國貨品加徵關稅。報導指出，業者「洗產地」避稅行為恐破壞美國以關稅施壓中國的計畫，美國總統川普政府一年多來試圖揪出以轉運避稅的不法廠商。

中國習慣取道泰國、馬來西亞等東南亞國家出口鋼材與家具，越南去年就成為川普政府查緝「洗產地」的重點國家。

美國商務部如認定原產自中國的貨品存有轉運現象，除了原本加徵的關稅，還會追加懲罰性關稅。報導指出，這種做法遏阻「洗產地」成效如何，目前還不明朗，但從越南與台灣近期貿易數據觀察，「洗產地」規避關稅的問題仍存在。

美中貿易戰延燒至今，許多企業已思考將部分產能移出中國，全球供應鏈面臨潛在變局。觀察家認為，供應鏈變遷仍處於初期，不足以造成貿易數據大幅變化。美國與亞洲政府官員研判，貿易數據波動背後很可能是「洗產地」作祟。

貿易專業人士指出，「洗產地」甚至已普遍到在港口產生支持生態鏈的基礎設施。

處理關稅規避案件的紐曼律師事務所（Jeffrey Newman Law）創辦人紐曼（Jeffrey Newman）表示，越南建了很多稱作工廠的建築，實際用途只是倉庫，用來存放運到當地的中國貨品。（編輯：林治平）1080627