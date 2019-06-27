貿易戰影響 帶動台灣導電薄膜市場需求

（中央社記者潘智義台北27日電）美中貿易戰風波不斷，郡宏光電發言人陳力文表示，為避免在中國生產銷美產品遭課重稅，觸控面板廠擴大在台生產，也增加在台採購上游零組件，帶動台灣導電薄膜（ITO）市場需求。

陳力文指出，美中貿易戰衝擊下，看好觸控面板廠擴大使用台灣生產線的力道，增加對台灣上游供應鏈廠商訂單。

她說，觸控面板上游材料氧化銦錫導電薄膜（ITO）目前除了日本大廠，就只有台灣廠商有相關技術，在導電薄膜運用上，郡宏光電擁有世界最新設備和製程技術，再加上日本GUNZE等百年大廠專利和材料，所以對接下來的轉單效應充滿信心。

她指出，Ｇ20峰會即將召開，美國總統川普、中國國家主席習近平的會談眾所矚目，全球都在等著看川習會是否能為美中貿易戰解套；不過，中國最大智慧手機品牌華為，早先已遭到美國政府全面封殺，造成相關供應鏈陸續宣布停止出貨給華為。

她表示，各大手機品牌廠，為了不受華為的制裁令影響，陸續策略性調整觸控面板供應鏈供貨地點，促使上游零組件訂單回流台灣，並向台灣零組件供應商提出擴大供應量的要求，帶動台灣產業供應鏈市場走揚。（編輯：鄭雪文）1080627