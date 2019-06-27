美中貿易戰研討會 專家：越南企業面臨挑戰

（中央社河內27日電）越南經濟專家表示，在美中貿易戰影響下，越南商品可能取代中國商品出口到美國，但外商紛紛赴越設廠或收購越南企業，盼生產出口到美國的商品，讓國內企業面臨激烈競爭等挑戰。

越南「工商報」新聞網站報導，胡志明市融入世界經濟中心（CIIS）與越南國際仲裁中心（VIAC）25日在胡志明市聯合舉行「美中貿易競爭：企業的機遇和挑戰」研討會。

與會代表表示，美中貿易戰升溫，對全球經濟成長帶來衝擊。美國和中國都是越南重要夥伴，加上越南屬於開放型經濟體，因此很快受到直接影響。

VIAC副主席陳游歷（Tran Du Lich）表示，美中貿易戰不僅是貿易糾紛，而且還是世界前兩大經濟體在科技、數位化經濟、政治與發展空間等領域領導地位之爭的生死戰。美國不斷課徵中國出口商品的高關稅，使得中國商品在美國市場變得昂貴，此舉為包括越南在內等國帶來將商品出口到美國的商機。

陳游歷表示，雖然越南和中國對美國的出口商品結構較為相似，但這不意味著越南商品能容易取代中國商品出口到美國市場。

與會代表表示，在美中貿易戰的影響下，許多中國企業將生產線轉移到越南以避免美國的高關稅，屆時存在越南出口商品也被美國課徵貿易保護關稅的風險。此外，中國具競爭力和成本優勢的大型製造商，若商品無法出口到美國，將湧入越南等其他市場，導致越南境內企業面臨激烈競爭。

河內國家大學下屬經濟大學中國經濟研究中心主任范士成（Pham Sy Thanh）表示，今年前6個月越南對中國出口的電子、手機、電腦、水產品與農產品等商品金額都呈現下降趨勢，其中手機出口金額減少62.3%，水產品出口金額減少31.5%等，顯示越南從美中貿易戰中受到的負面影響日益明顯。

統計顯示，今年前5個月中國對越南投資資金呈現大幅成長趨勢，達到20億美元，其中在加工製造業的投資資金占85%。

與會代表表示，來自中國等外商轉向越南投資生產，除了讓國內企業面臨更大競爭壓力外，越南也會面臨接受技術落後且導致環境污染投資案的風險。

與會代表建議，越南企業應重視在價值上具競爭力的高科技產品的生產，政府相關機構應加強對基礎設施與發展生產原輔料的投資，如此才能掌握美中貿易戰帶來的契機。（編輯：施燕飛）1080627