美中談判市場樂觀 台股強彈百點

（中央社記者吳家豪台北27日電）針對美中貿易談判，美國財政部長一席「已走完約90%的路」的談話激勵市場，亞股今天走高，台股量價齊揚，強漲逾百點，收復季線和週線，加上華為出貨疑慮減少，權值股欣欣向榮。

美國總統川普啟程前往日本大阪出席20國集團（G20）高峰會，將與中國國家主席習近平會談，投資人期盼川習會能在貿易問題上獲致進展，以利終結去年以來的貿易戰。美股收盤多持平，歐股跌多漲少。

美中貿易談判在5月破局前，雙方原本都表示已接近達成協議。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）告訴財經新聞頻道CNBC：「我們已走完約90%的路，我認為能完成這項協議。」

市場傳出，美國科技業已找到合法繞過華為禁令途徑，原本擔憂華為因零組件供應不順、導致出貨受阻的疑慮大減，台積電、大立光等台灣華為協力廠出貨將加溫；加上進入第3季電子傳統旺季，台股今天反彈逾百點，收復季線和週線關卡。

至10時40分左右，台股加權指數來到10765.57點，上漲113.02點，成交值來到新台幣578.68億元。

觀察權值股表現，台積電今天盤中來到239元，上漲近2%。股王大立光大漲5%，至3885元。鴻海至77.4元，上漲逾1%。

華南投顧董事長儲祥生認為，G20高峰會川習會將登場，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）一席中美貿易協議完成90%工作的言論激勵市場，市場樂觀看待後市，陸股今天走高，台股今天也強彈，但後續還要繼續觀察談判結果。（編輯：林沂鋒）1080627