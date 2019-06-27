聯發科居全球第4大IC設計廠 聯詠攀升至第8

（中央社記者張建中新竹27日電）面板驅動IC廠聯詠TDDI出貨暢旺，加上AMOLED驅動IC量產，第1季營收攀高至4.85億美元，躍居全球第8大IC設計廠，聯發科排名則位居全球第4。

據研調機構拓墣產業研究院統計，博通(Broadcom)第1季營收41.83億美元，雖較去年同期減少10.5%，不過，仍穩居全球IC設計龍頭寶座。

高通(Qualcomm)第1季營收37.22億美元，年減4.5%，為全球第2大IC設計廠。輝達(NVIDIA)第1季營收21.1億美元，年減24.4%，排名第3。

聯發科第1季營收17.1億美元，年增1%，排名第4。超微(AMD)第1季營收12.72億美元，年減22.8%，排名第5。

拓墣資深分析師姚嘉洋表示，因美中貿易戰影響，中國市場成長趨緩，IC設計廠第1季營運表現多不如預期，全球前5大IC設計廠中僅聯發科業績小幅成長，其餘博通等業績都衰退。

其中，輝達因遊戲顯卡庫存問題影響，表現相對不理想，衰退幅度最大，姚嘉洋預期，輝達第2季營運仍將進一步滑落。

聯詠第1季在面板驅動暨觸控整合單晶片(TDDI)出貨暢旺，加上主動式有機發光二極體(AMOLED)驅動IC量產出貨挹注，季營收攀高至4.85億美元，年增35.8%，躍居全球第8大IC設計廠。

網通晶片廠瑞昱第1季受惠網通、顯示與無線藍牙耳機產品出貨暢旺，季營收也攀高至4.16億美元，年增14.9%，全球第IC設計排名推進至第9位。

姚嘉洋指出，礙於美中關係日益緊張及全球終端市場成長動能趨緩，若美中貿易關係在G20結束後未見和緩，恐將持續影響全球IC設計廠下半年營運表現。（編輯：黃國倫）1080627