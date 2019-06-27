台商回流衝破4000億 經部：逾50家廠商排隊中

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）台商回流再准4案，投資金額超過新台幣253億元，將新增1853個工作機會，至今累積吸引4117億元返台投資。經濟部表示，後續50多家廠商排隊申請，台商回流熱度不減。

「歡迎台商回台投資行動方案」自1月實施迄今，共召開23次聯審會議，共通過81家台商通過審查，成功吸引4117億元返台投資，預計創造超過3萬6850本國就業機會。經濟部表示，仍有50多家廠商正在排隊申請，顯示台商回台投資熱度不減。

不願具名的電子零組件大廠為了分散美中貿易戰風險與因應市場需求變化，將擴大高階被動元件在台產能，升級現行智能化、自動化生產體系，規劃投入超過200億元在高雄建置新廠，並於現有廠區新增全自動化產線，預計可新增1183個本國就業機會。

另外，一家台灣自動化設備系統大廠，也是智能自動化設備系統領導廠商，為了因應全球政經情勢變化，決定調整全球投資布局，預計投入28億元於苗栗縣銅鑼科學園區興建全新廠房，並招募100名本國專業人才，建構智慧化產線生產自動化物流系統、資訊產品系統及產業控制器等，以分散美中貿易戰所帶來的營運風險。

期美科技是台灣第一大飛輪健身車製造商，原評估在寧波或台灣設廠擴充產能，以滿足訂單需求；不過，受到美中貿易戰影響，決議投資16億元在台南市新吉工業區建置新廠，導入智慧製造，將可新增270個本國就業機會，壯大S-Team（台灣健身器材優質聯盟）的國際競爭力。

力山工業則是全球最大工具機製造廠之一，以美國為主要市場，為了因應美中貿易戰高關稅壓力及客戶需求，決定將中國桐鄉產能移回台中大里廠區，砸下8億元擴建廠房、新增智慧化產線，以台灣為新產品研發製造據點，預計可新增本國就業人數300人。

經濟部說，台灣已成為全球精品運動器材供應重鎮，期美與力山回台擴大投資將可帶動上中下游各300餘家供應鏈廠商共同成長，創造另一個「台灣製造」世界級產業。

經濟部表示，除了歡迎台商回台2.0行動方案」，還有「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」也即將於7月1日上路，有意申請企業歡迎洽詢投資台灣事務所。（編輯：林淑媛）1080627