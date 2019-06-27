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台商回流熱再增4案衝破4000億 經部：50家廠商排隊中
首頁 / 產經

昱鼎：桃園捷運蘆竹機廠太陽光電系統啟用

最新更新：2019/06/27 20:19

（中央社記者潘智義台北27日電）響應政府再生能源政策，崑鼎子公司昱鼎今天宣布，投資興建的桃園大眾捷運公司蘆竹機廠太陽光電系統完成併聯發電，年發電量可望達204萬度。

昱鼎表示，投資興建的蘆竹機廠太陽光電系統，足可供應約561個家戶1年使用，並減少二氧化碳排放量約1079公噸，相當於4.1座台北市大安森林公園吸收的二氧化碳量，未來將成為桃園市大型交通建設空間再利用、創造經濟效益的示範光電園區。

昱鼎公司強調，經過嚴格的招商遴選程序，在2018年取得蘆竹機廠太陽光電系統的開發權利，負責整體規劃、投資、興建與營運。

另外，昱鼎也在2019年取得青埔機廠太陽光電系統的開發權利，預計在2020年6月完工，屆時每年發電約378萬度，可供應約1040個家戶1年使用，並減少二氧化碳排放量約2000公噸，相當於7.6座台北市大安森林公園吸收的二氧化碳量，兼具發電和減碳效益。

桃園大眾捷運公司提倡綠色載具運輸，積極配合政府的綠能、節能政策，考量到太陽能發電是無污染的綠能環保產業，且利用效率高，因此擇定在蘆竹及青埔兩座維修機廠的屋頂裝設太陽能板，除了發電，也可降低機房溫度，達到節能的效果。

昱鼎為中鼎集團旗下崑鼎子公司，在台灣及美國擁有太陽光電系統投資、開發、建造、營運的豐富經驗，近年積極響應政府的再生能源政策，活化閒置土地興建太陽光電設施，目前已完工專案累計發電量約1億3514萬度，減碳量達7萬3218公噸，可協助緩解尖峰用電壓力，並為降低溫室氣體排放做出具體貢獻。（編輯：趙蔚蘭）1080627

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