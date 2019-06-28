更多編輯台推薦新聞：
G20峰會登場 5大議題最受關注
政治

G20峰會登場 5大議題最受關注

宋仲基宋慧喬2年婚姻告終 經紀公司：已申請離婚調解
娛樂

宋仲基宋慧喬2年婚姻告終 經紀公司：已申請離婚調解

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

專題／清大教授送好光上山 照亮司馬庫斯部落又對生態無害
生活

專題／清大教授送好光上山 照亮司馬庫斯部落又對生態無害

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

新台幣開盤升1.1分 為31.090元

最新更新：2019/06/28 09:03

（中央社台北28日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.090元開盤，升1.1分。1080628

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報