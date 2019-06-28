G20登場未見激勵 亞股走軟台股週線有撐

（中央社記者韋樞台北28日電）美國財長針對美中貿易談判，「已走完約90%的路」的談話，激勵亞股昨天收紅，20國集團（G20）領袖高峰會今天登場，但亞股全數走軟，台股量縮開高後翻黑，週線10730點附近有撐。

截至11時55分，台股下跌44.52點，為10729.38點，成交值新台幣446.71億元，估全盤成交值量縮至約881億元。

G20今天登場，全球關注29日美中兩國領袖會晤，且偏樂觀看待貿易戰和緩。美中兩國在新一輪貿易協商中持續有所進展，雖然G20川習會不易達成明確協議，達成貿易戰全面停火，但緊張程度可望和緩，也使新興市場風險下降。

華爾街日報報導，習近平打算向川普提出取消懲罰性關稅及華為禁售令等條件，為兩人能否重啟美中貿易談判投下變數。但同時美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）告訴財經新聞頻道CNBC：「我們已走完約90%的路，我認為能完成這項協議。」

亞股中的陸、港股開低走低，台股開高走低，盤中最多下跌約45點，並在週線10730點附近有撐，各類股方面，電子、金融、傳產大都走跌，僅少部分電器、化學和生技等類股微漲。27日帶領台股大漲的蘋概三雄，僅鴻海小漲0.26%，最高77.6元；其餘台積電和大立光小跌約1%。

統一證券表示，G20川習會舉行前，美中雙方均釋出這次協商可望有進展的暗示，美中兩國有機會藉此緩和貿易戰緊張情勢，市場將重新聚焦於產業題材。27日台股強勢走揚重新站於各期均線之上，且法人積極布局，外資擴大期現貨買超部位，後勢仍不看淡。可留意擇優逢低布局，注意跌深的華為供應鏈及高殖利率概念股。（編輯：楊凱翔）1080628