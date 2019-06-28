今年首批退稅 7月31日入帳

（中央社記者吳佳蓉台北28日電）報稅季結束後，民眾最關心的莫過於何時可領到退稅，財政部表示，退稅共分3批，首批7月31日入帳，使用網路申報、稅額試算線上登錄回復申報等方式的民眾，都屬於退稅早鳥族。

今年綜所稅申報期間已於5月31日截止，根據財政部6月初的初步統計，今年退稅案件約323.4萬件，比去年增加67.7萬件，今年退稅金額新台幣480.37億元，也比去年大增90.27億元。退稅案件將根據申報方式及時間點不同，分成3批退給民眾。

財政部說，第1批退稅7月31日入帳，有3種情形都屬於退稅早鳥族，包括使用網路申報、稅額試算線上登錄或電話語音回復申報，以及5月10日前已向戶籍所在地國稅局完成申報的人工申報、二維條碼申報及稅額試算紙本回復確認案件。

第2批退稅時間則落在10月31日，對象包括以人工申報、二維條碼申報及稅額試算紙本回復確認申報，但是向「非」戶籍所在地國稅局申報的案件，以及5月10日後，用人工、二維條碼申報的所有案件。

第3批退稅則要等到明年1月20日，但件數不多，主要為為逾期申報、有補充的後到資料，或原本屬於不補稅不退稅案件，但之後被稽徵機關核定有退稅者。

財政部提醒，退稅方式只有兩種，一是直撥退稅、二是一般退稅，國稅局絕對不會以電話通知民眾到ATM轉帳退稅，請小心提防詐騙集團。

申報時選擇直撥退稅的民眾，退稅會在退稅日直接匯入指定帳戶；用一般帳戶退稅的民眾，國稅局會寄發退稅憑單，民眾須自行前往指定金融機構兌領。（編輯：鄭雪文）1080628