市場觀望川習會 台股量縮下跌

（中央社記者韋樞台北28日電）20國集團(G20)高峰會登場，全球關注明天美中領袖會晤，市場觀望氣氛濃厚。台股今天收盤下跌43.07點，法人表示，G20會議順利可望助攻資金行情的台股，但短線上攻力道有限。

台股下跌43.07點，終場收在10730.83點，成交值量縮在新台幣892.91億元。週線下跌72.94點，月線上漲232.34點。

儘管美國總統川普和中國國家主席習近平在G20會晤不易達成明確協議和貿易戰全面停火，但市場偏向樂觀看待，期盼緊張程度可望和緩。

台股昨天上漲121點，收復季線與週線關卡，今天觀望氣氛濃厚，電子、金融和傳產各類股小跌，生技、觀光、電機、食品等類股小漲，傳產股中跌幅較重的是水泥、紡織、造紙、汽車、油電等。

蘋概三雄中鴻海收在平盤；台積電下跌0.62%，收239元；大立光下跌0.77%，收3855元。

國泰證券期貨顧問處協理簡伯儀表示，台股今天量縮整理，市場關注明天G20會議美中兩國領導人的會晤和互動，因此今天包括亞股和台股都在觀望，不太容易有一波攻勢。

簡伯儀指出，台股正面臨一些漲多的壓力，尤其是新台幣升值、外資買超，代表資金行情占上風；只要川習會中不要擦槍走火，台股後續還是會因為資金行情而往上攻，但是短線上攻力道不會太強，上檔有機會挑戰11000點，下檔在10500點附近有撐；盤面上可留意先前跌深的華為供應鏈及高殖利率概念股。（編輯：楊玫寧）1080628