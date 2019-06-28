中油12月招聘30名博士級職員 起薪60K

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）想要進入中油的民眾注意了，中油為了提升探勘、煉製等領域研發能力，將在12月招募30名博士級人才，起薪新台幣6萬元起。

國營事業被視為是穩定的鐵飯碗，薪資福利優渥，考成獎金及績效獎金，合計最高可領4.4個月，每年吸引不少想要擠進國營事業的民眾報考。

經濟部今天發布新聞稿表示，中油為了提升在探勘、煉製及綠色能源開發等領域研發能力，將於12月下旬招募30名博士級新血，更開出起薪6萬元，想爭取鐵飯碗的求職民眾可以把握機會。

這次甄試預估招考地質4人、地球物理2人、石油工程1人、環境工程2人、化學4人、化學工程9人、材料工程3人、生物技術2人、生物工程1人、海洋生態與資源2人。

經濟部表示，報考者須具備相關領域的博士學歷，也須符合英文檢定條件，詳細應考資格、報名方式、報名日期及其他事項以甄試簡章內容公告為準，簡章預定於8月下旬上網公告，民眾可至經濟部（http://www.moea.gov.tw/）、中油全球資訊網（http://www.cpc.com.tw/）查詢，歡迎有志人士預先準備。

另外，為了加速招募新人、改善人力結構以及傳承技術與經驗，經濟部所屬國營事業台糖、台電、中油及台水今年再度舉行聯合招聘，簡章將在7月底公告於經濟部與所屬國營事業網站，並在11月24日舉行初試，預計招募761人，若正式聘用，起薪約為3萬6000元至3萬9000元。（編輯：林沂鋒）1080628