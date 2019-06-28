貿協率台灣大廠 赴聖彼得堡拚商機

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）外貿協會率國內多家廠商到俄羅斯第2大城聖彼得堡參訪，與當地企業集團及新創業者會面，貿協表示，盼藉此促進台、俄企業交流，並建立雙方夥伴合作關係。

外貿協會今天發布新聞稿表示，董事長黃志芳率領國內廠商，包含華碩、技嘉、研華、威強電、杰納絲及保生生醫等業者，拜訪聖彼得堡企業集團及新創業者。

貿協表示，聖彼得堡是俄羅斯第2大城、俄羅斯3個聯邦直轄市之一，是俄羅斯對外開放的主要窗口及重要商貿口岸。

貿協共拜會的4間指標型企業，包括俄羅斯最大資通訊產品進口商OCS、無人機公司Geoscan、俄羅斯最大生技醫療公司BIOCAD以及新創園區Ingria，期盼透過台俄企業高層會談，促成合作商機。

其中，OCS則是俄羅斯最大ICT通路，目前在俄羅斯有超過7200家公司與OCS合作，營業額超過20億美元。主要代理產品包括個人電腦、伺服器、電信和網絡設備及其他的消費電子產品，同時長期代理華碩、技嘉等台灣品牌，是台灣IT業者值得合作夥伴。

貿協參訪Ingria新創園區時，主辦方也安排入駐園區的6間新創公司會面，尋求與台灣業者的合作機會。黃志芳也在會中介紹台灣新創產業生態，希望共同促進台、俄新創業者交流，建立雙方夥伴合作關係。

貿協表示，參訪團也把握機會與旅俄台商交流，當地台商指出，俄羅斯政府提出優惠獎勵措施，推動進口替代，鼓勵在地化生產，正帶領俄羅斯經濟復甦。而俄羅斯經濟規模龐大，加上具科技實力、優質人才以及經濟持續成長，值得台商加強合作。（編輯：黃國倫）1080628