更多編輯台推薦新聞：
長榮歸隊空服增加 部分取消航班恢復
生活

長榮歸隊空服增加 部分取消航班恢復

口蹄疫非疫區資格將到手 台灣走出22年陰影
生活

口蹄疫非疫區資格將到手 台灣走出22年陰影

影片／王維中賞大谷翔平揮空三振 總教練也說讚
運動

影片／王維中賞大谷翔平揮空三振 總教練也說讚

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

貿協率台灣大廠 赴聖彼得堡拚商機

最新更新：2019/06/28 20:15

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）外貿協會率國內多家廠商到俄羅斯第2大城聖彼得堡參訪，與當地企業集團及新創業者會面，貿協表示，盼藉此促進台、俄企業交流，並建立雙方夥伴合作關係。

外貿協會今天發布新聞稿表示，董事長黃志芳率領國內廠商，包含華碩、技嘉、研華、威強電、杰納絲及保生生醫等業者，拜訪聖彼得堡企業集團及新創業者。

貿協表示，聖彼得堡是俄羅斯第2大城、俄羅斯3個聯邦直轄市之一，是俄羅斯對外開放的主要窗口及重要商貿口岸。

貿協共拜會的4間指標型企業，包括俄羅斯最大資通訊產品進口商OCS、無人機公司Geoscan、俄羅斯最大生技醫療公司BIOCAD以及新創園區Ingria，期盼透過台俄企業高層會談，促成合作商機。

其中，OCS則是俄羅斯最大ICT通路，目前在俄羅斯有超過7200家公司與OCS合作，營業額超過20億美元。主要代理產品包括個人電腦、伺服器、電信和網絡設備及其他的消費電子產品，同時長期代理華碩、技嘉等台灣品牌，是台灣IT業者值得合作夥伴。

貿協參訪Ingria新創園區時，主辦方也安排入駐園區的6間新創公司會面，尋求與台灣業者的合作機會。黃志芳也在會中介紹台灣新創產業生態，希望共同促進台、俄新創業者交流，建立雙方夥伴合作關係。

貿協表示，參訪團也把握機會與旅俄台商交流，當地台商指出，俄羅斯政府提出優惠獎勵措施，推動進口替代，鼓勵在地化生產，正帶領俄羅斯經濟復甦。而俄羅斯經濟規模龐大，加上具科技實力、優質人才以及經濟持續成長，值得台商加強合作。（編輯：黃國倫）1080628

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報