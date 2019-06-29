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台股除息行情下週開跑 國泰金穩懋打頭陣

最新更新：2019/06/29 11:48

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）上市櫃公司下週除權息行情啟動，包括國泰金、台塑、南亞等接續除息。此外G20川習會今天登場，牽動台股下週走勢，各界高度關注。

6月股東會告一段落，下週7月上市櫃公司開始啟動除權息行情，7月1日國泰金、穩懋、瑞儀等將領銜除息。

其中國泰金擬配發股息每股1.5元，其中盈餘分配現金股利1.2元，資本公積發放現金每股0.3元。國泰金7月1日開盤參考價41.5元。穩懋擬配發股息每股5元，7月1日開盤參考價194元。國泰金6月中旬股東會通過上限新台幣500億元的現增案。

7月2日台塑和台達電等也將接續除息行情，台塑擬配息5.8元，台達電擬配息5元。台塑先前股東會經營階層看好美國廠今年稅前獲利將超過去年的10億美元，主要受惠企業所得稅減免及德州廠擴建，下半年產能陸續開出。

台達電先前股東會經營階層表示，中國加速5G釋照及商轉期程，相關設備可望提前交貨，對台達電的挹注，下半年可能就會看到。

7月3日南亞和東元、以及7月4日宏碁等也將陸續除息，南亞擬派息5元，東元將配息0.9元，宏碁每股擬配發0.77元。

其中因應美中貿易戰影響，宏碁正安排供應鏈在中國以外地區試產，原則上會分散在多處，不會重壓在一個地點。另在東元部分，法人預估，今年東元整體業績可較去年小幅成長個位數百分點，下半年業績可較上半年佳，今年獲利表現可望較去年佳。

此外美國總統川普與中國國家主席習近平預計今天在日本大阪舉行的20國集團（G20）峰會場邊會晤，美中貿易戰後續發展備受各界矚目，預期將牽動下週台股走勢。

美股今天收紅，儘管貿易戰因素導致週線收黑，但標準普爾500指數上半年累計漲幅達17%，是1997年以來表現最佳。

道瓊工業指數終場上漲73.38點，或0.28%，收在26599.96點；標準普爾500指數上漲16.84點，或0.58%，收在2941.76點。以科技股為主的那斯達克指數上漲38.488點，或0.48%，收在8006.246點。（編輯：楊凱翔）1080629

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