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首見無銀行申設分行 金管會：業者重作效益評估

最新更新：2019/07/01 11:47

（中央社記者劉姵呈台北1日電）金管會公布5月金融機構申設分支機構核准名單，首度出現「國內15家符合標準銀行全數放棄申請增設分行」的現象；金管會表示，銀行可能針對分行策略效益重新評估，才有裁併分行及降低申設分行的情況。

截至今年4月底止，分行家數持續降低至3398家，創下7年以來新低。

過去金融機構每年只能提出一次申設分行的申請，但自106年10月起，金管會已放寬可在每年5月及11月提出申請，今年1月公布核准去年11月申設案時，還有2家銀行獲准設3家分行；但最新公布今年5月申請案審核結果，只有2家信合社申請設點，國內15家符合申請標準銀行則是全數放棄申請。

金管會官員分析，過去核准標準後一年內銀行要提出申請，但自106年10月起，每年有2次機會可以申請，今年為首度出現國內銀行全數放棄提出申設分行狀況，有可能是「銀行尚未準備好」，也可能是受到數位金融服務發展影響，民眾愈來愈習慣使用網銀與行動交易，讓銀行申設分行需求減少。

官員分析指出，不排除是因為近年來外銀取得本國銀行分行或在台子行策略作調整，加上本國銀行經營不善、針對分行策略效益性作重新評估，才會有過去一年來許多銀行陸續裁併分行，至今更降低申設分行需求。

去年國內7家銀行共裁撤21家分行，僅5家銀行增設7家分行，國銀分行家數淨減少14家；金管會官員表示，如果今年沒有增設分行卻繼續裁撤，恐怕分行減少家數比去年多，但還是得看下一次申設狀況才能判斷。

至於分行申請數減少是否完全是受到金融科技影響？官員表示，「還需一段長時間的觀察，尚未能斷定」。（編輯：張良知）1080701

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