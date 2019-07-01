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川習會意外造福哈日族 日圓換匯重回0.28字頭

最新更新：2019/07/01 15:14
據台灣銀行1日最新現金牌告匯率，日圓兌新台幣來到0.2894元，為近一個半月來的低點。（中央社檔案照片）
據台灣銀行1日最新現金牌告匯率，日圓兌新台幣來到0.2894元，為近一個半月來的低點。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北1日電）川習會帶來利多不只激勵市場信心，連哈日族也受惠，由於新台幣走勢偏升，日圓換匯今天重回0.28元大關，據台灣銀行最新現金牌告匯率，日圓兌新台幣來到0.2894元，為近一個半月來的低點。

匯銀人士表示，美中貿易戰是左右全球經濟局勢的重大變數，如今美國總統川普與中國國家主席習近平的協議成果相當正面，甚至超乎預期，「大家都鬆了一口氣」，新台幣也受到激勵，今天開盤即走升。

日圓弱勢加上新台幣走強，據台銀最新現金牌告匯率，日圓兌新台幣已跌破0.29元，來到1日圓兌換新台幣0.2894元，上一次的低點則為5月22日的0.2893元。

川習會談判結果樂觀，替哈日族帶來意外之喜，暑假出遊日本時，可替荷包節省不少錢。以新台幣5萬元的旅費換算，6月18日的日圓匯價0.2948元為近期高點，僅能換得16萬9607日圓，但以今天匯價來算，可換得17萬2771日圓，足足差了3164日圓，相當於3碗拉麵的價格。（編輯：楊玫寧）1080701

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