美中貿易戰停火 台股市值增近5000億元

（中央社記者張建中台北1日電）美國與中國重啟貿易談判，並同意鬆綁華為對美企採購，振奮市場信心，三大法人聯手買超新台幣124.64億元，推升台股指數大漲164.63點，單日市值激增近5000億元。

隨著美中貿易關係緩和，尤其美國同意鬆綁華為對美國企業採購，市場看好，有助科技業下半年旺季需求升溫，激勵股王大立光與晶圓代工廠台積電等華為供應商股價勁揚。

大立光股價罕見以漲停開出，並一價到底，達4240元；華為晶片供應商聯詠股價同樣開盤跳空漲停，達190元，並一路鎖住漲停到收盤。

台積電今天在外資大舉買超1萬5151張拉抬下，股價開高走高，終場收在248.5元，大漲9.5元，漲幅達3.97%，僅花了6個交易日便順利完全填息，創下近3年來最快完全填息的紀錄。

鴻海股價也有不錯表現，終場收在79.4元，漲2元，漲幅2.58%。整體電子類股指數大漲2.86%，推升大盤指數收高，漲164.63點，漲幅1.53%，單日市值增加近5000億元。

其中，台積電今天市值增加2463億元，貢獻最大；大立光市值也增加516億元，鴻海市值增加277億元。包括台積電、大立光與鴻海3公司今天市值合計增加3256億元。（編輯：李信寬）1080701