立院三讀 不動產移轉時買賣雙方需共同申報登錄

（中央社記者陳俊華台北1日電）為提升不動產實價登錄的即時性與正確性，立法院會今天三讀修正通過平均地權條例部分條文，明定買賣雙方在申請買賣移轉登記時，應共同申報登錄；若登錄資訊不實，最高可罰15萬元。

立法院臨時會今天舉行院會，處理攸關實價登錄制度修正的平均地權條例部分條文修正草案等案。

現行平均地權條例規定，權利人應在買賣案件辦竣所有權移轉登記「30日內」，申報登錄土地及建物成交案件實際資訊；修法後，則將買賣案件調整由買賣雙方在申請買賣移轉登記時，檢附申報書共同申報登錄。

三讀通過條文則明定，權利人及義務人應在買賣案件「申請所有權移轉登記」時，檢附申請書共同向主管機關申報登錄土地及建物成交案件實際資訊。

條文明定，若未依規定共同申報登錄資訊者，主管機關應限期申報登錄資訊，若屆期未申報資訊，且買賣案件已辦竣所有權移轉登記者，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得限期改正、按次處罰。

若申報登錄價格資訊不實者，處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並令其限期改正，屆期未改正者，按次處罰；除申報登錄價格以外資訊不實者，可處6000元以上3萬元以下罰鍰，並命其限期改正、按次處罰。

時代力量立委黃國昌說，修法後將地政士責任免除，「門牌實際揭露呢、預售屋登錄呢？政府查核權入法呢？」行政院的4項承諾，只完成1項，「說你是『實價登錄0.5』剛剛好而已」；執政者心中最軟的那塊是建商，通過這樣的立法，他完全無法認同，非常遺憾。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲說，民進黨一夜之間被打成建商的傀儡，她無法接受，現行制度是讓實價登錄無法真實的制度，義務人完全沒責任，權利人若委託地政人員申報，就算造假也不必負法律責任；這次修法把權利人、義務人，也就是買賣雙方抓到第一線共同負責。

管碧玲說，修法後，當不動產移轉登記時，買賣雙方就要立即申報，「這就是改革」，是確保房價真實最重要的一環；這次修法把有共識的部分先拿出來處理，其他留在委員會繼續討論。這是實價登錄往前改革的加法，「2.0沒辦法一次到位，但至少是1.5」，是進步的修法，怎麼可以被說成退步。（編輯：林沂鋒）1080701