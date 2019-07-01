罷工衝擊 上週外資賣超長榮航空居冠

（中央社記者潘智義台北1日電）長榮航空罷工事件未平，台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場買超新台幣142.80億元，買超新光金8.37萬張最多，但賣超長榮航3.34萬張最多。

證交所統計，上週外資自集中市場買超最多的前3名上市公司依序為新光金買超8萬3731張、旺宏買超3萬5551張、中壽買超2萬5418張。

上週外資自集中市場賣超最多的前3名上市公司依序為長榮航賣超3萬3385、兆豐金賣超2萬3446張、大同賣超1萬6260張。

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場買超142.80億元，總買進金額為1553.80億元，總賣出金額為1411.00億元。另外自今年初至6月28日止，外資累計買超為523.28億元，總買進金額為3兆7489.98億元，總賣出金額為3兆6966.70億元。

證交所指出，上週外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進持股）市值為12兆8196.69億元，占全體上市股票市值的39.64%，較6月21日的12兆9875.25億元，減少1678.56億元。（編輯：林沂鋒）1080701