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登革熱防疫成政治話題
高雄市登革熱疫情升高，市長韓國瑜多次對中央喊話，要求儘快核發防疫補助經費，並質疑需求未獲中央正面回應。行政院長蘇貞昌1日表示，高雄領取防疫補助款效率差；財政部也表示，衛福部同意先行核撥的2660萬元經費，在收到高市府行文後，即以最速件處理撥款完成。
登革熱防疫成政治話題
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登革熱防疫成政治話題1/5

財政部：下午收到高市公文 最速件核撥登革熱經費

最新更新：2019/07/01 20:23
高雄市登革熱疫情延燒，國軍1日起支援高雄市登革熱噴藥工作。圖為化學兵一字排開整裝待發。中央社記者程啟峰高雄攝　108年7月1日
高雄市登革熱疫情延燒，國軍1日起支援高雄市登革熱噴藥工作。圖為化學兵一字排開整裝待發。中央社記者程啟峰高雄攝　108年7月1日

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）高雄市長韓國瑜日前多次喊話，要中央儘快核發登革熱防治經費。財政部今天表示，衛福部同意先行核撥的2660萬元經費，在下午正式收到高雄市政府行文後，即以最速件處理撥款完成，時程並未拖延。

高雄市登革熱疫情升高，市長韓國瑜日前多次對中央喊話，要求儘快核發新台幣5318.35萬元的登革熱防治補助經費，並質疑需求未獲中央正面回應。

財政部今天發出新聞稿表示，行政院在6月19日就核定，將以中央特別統籌分配稅款補助地方政府1億1854萬2000元，幫助地方提高防疫能力，並交由衛福部分配各縣市可獲得的補助金額。

根據衛福部疾管署日前發出的新聞稿指出，6月24日衛福部就行文通知高雄市政府，其申請的5318萬3510元的登革熱防治補助經費已全數核定，將由中央特別統籌分配稅款支應；其中，將先行撥2660萬元，而後視補助使用情形、防疫需求，再核定如何分批核撥剩餘款項。

財政部說明，高雄市政府6月24日收到衛福部行文後，只要向財政部行文，檢具「納入預算證明函」，即可立即撥款；不過，一直到等今天下午2點多，才正式收到高雄市行文。

財政部強調，高雄市政府公文一到，就立即以最速件急辦，下午近5點時，便已迅速完成2660萬元補助經費撥款，行政流程上，並沒有任何拖延。（編輯：林沂鋒）1080701

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