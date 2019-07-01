韓國現代商船加入聯盟 陽明：提供更綿密服務

（中央社記者韋樞台北1日電）韓國現代航商(HMM)將加入包括陽明海運在內的貨櫃航商「THE Alliance」，成為聯盟第4家成員，在獲得監管機關核准後，4家航商將自2020年展開10年合作。

陽明海運表示，THE Alliance成員包括陽明海運( Yang Ming)、赫伯羅德(Hapag-Lloyd)、Ocean Network Express(ONE)，已於日前在台北市與現代商船完成確認合作事項，目前聯盟正著手進行營運相關申報作業，待監管機構核准後，4家航商將自2020年4月起正式展開10年的全新合作模式。

陽明海運指出，聯盟成員對現代商船的加入樂觀其成，自明年起THE Alliance的發展可更上層樓，提供更綿密、更貼近客戶需求的全球運輸服務網絡。

陽明海運說，現代商船所訂造的12艘2萬3000TEU (20呎貨櫃)將自2020年第2季起交付，8艘1萬5000TEU新造船將於2021年第2季交付，剛好可為THE Alliance帶來升級的航線服務，特別是2萬3000TEU的大船將肩負從遠東到北歐航線的載運任務。（編輯：鄭雪文）1080701