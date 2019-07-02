蘋果7/31公布財報 供應鏈轉移成焦點

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）蘋果將於美國時間7月30日（台灣時間7月31日）公布財報。蘋果下半年新款iPhone進展和營運展望、美中貿易紛爭暫休兵以及蘋果是否規劃部分供應鏈產能轉移，將成為法人關注焦點。

蘋果（Apple）在官網上公告，將在美國時間7月30日（台灣時間7月31日）公布2019會計年度第3季（截至今年6月底）財報。屆時蘋果執行長庫克（Tim Cook）預期將參與2019會計年度第3季財報電話會議，回答投資法人問題。

外界預期，下半年新款iPhone進展和蘋果營運展望、美中貿易紛爭暫休兵以及蘋果是否規劃部分供應鏈產能轉移，將成為法人關注焦點。

此外，市場也關注蘋果在5G手機的策略布局，預期此次電話會議，法人也會詢問相關議題。

華爾街日報日前引述知情人士說法報導，美中貿易糾紛難解，促使蘋果考慮分散供應鏈風險。蘋果要求多家供應商研究將部分產品最終組裝線遷出中國，但是iPhone短期所受影響有限。

中國市場是蘋果前三大市場，根據蘋果財報，截至會計年度第2季，大中華區市場單季營收仍有102.18億美元，占蘋果單季營收580.15億美元比重約17.6%。

天風國際證券分析師郭明錤日前報告預估，明年下半年iPhone將支援5G，蘋果的5G版iPhone策略相當積極，預期5G版iPhone占明年下半年新款iPhone總出貨量約60%。

蘋果下半年可望推出新款iPhone，市場一般預期，今年新iPhone可能推出6.5吋有機發光二極體（OLED）螢幕、5.8吋OLED螢幕及6.1吋LCD螢幕等3款機種，螢幕上方的「瀏海」面積與去年機種相同。今年新iPhone將支援雙向無線充電，可能均採用Lightning連接線，並無支援USB Type-C功能。（編輯：郭萍英）1080702