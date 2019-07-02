電子熄火台塑貼息 台股盤中震盪小跌

（中央社記者張建中台北2日電）電子類股漲勢趨緩，加上台塑除息行情失靈，股價走跌貼息，大盤指數震盪小跌。

至10時54分，大盤指數來到10874.43點，跌21.03點，成交量約新台幣638億元。

美國與中國重啟貿易談判，並同意鬆綁華為對美國企業採購，激勵台股1日大漲164.63點，因美中兩國仍存在歧見，市場今天回歸理性，華為概念股漲跌互見。

股王大立光股價持續走揚，一度達4305元，漲幅約1.53%；台積電與鴻海股價則在平盤上下震盪。聯詠表現相對弱勢，一度達184.5元，跌2.89%。整體電子類股指數在平盤上下震盪。

傳統產業股也是漲跌互見，台塑今天除息，每股配發5.8元現金股息，只是除息前股價已先走高，1日收在115元，創近9個月新高，今天在獲利了結賣壓出籠下，股價表現疲弱，一度達106.5元，跌2.5元，面臨貼息。

水泥類股在亞泥與台泥股價同步走高帶動下，類股指數漲逾1%，表現相對強勢。

據證交所估計，台塑等12檔股票今天除息，減少市值占指數約22.8點，若排除除息的影響，台股指數今天大致持平表現。（編輯：郭萍英）1080702