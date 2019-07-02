7月起利變保單宣告利率降 保戶掌握3挑選要點

（中央社記者劉姵呈台北2日電）9家壽險公司7月起調降旗下利變保單的宣告利率，保戶往後挑選保單須掌握宣告與預定利率差距、保價金計算時間點及注意第7年開始提領現金3要點，才能保障自身權益。

一直以來，利率變動型保單賣得好，主因在於其「增值回饋分享金」設計，但這筆分享金與2個利率有關，一是「宣告利率」，另一個就是「預定利率」，兩者相減後，乘上以前一保單年度末的保單價值準備金，就是保戶可以拿到的增值回饋分享金。

然而，壽險業去年爆鉅額匯損，金融監督管理委員會決定開始控管「宣告利率」，各大壽險業早在今年4月就已經調降宣告利率，也有不少龍頭壽險公司6月又再度調降新台幣利率變動型保單宣告利率。7月後，各大壽險業者不分台幣或外幣保單都紛紛降息。

綜合來看，目前已調降的9家壽險業者，新台幣利變保單利率平均從2.7%降到2.5至2.6%，美元利變保單也從3.7%降到3.5至3.6%，平均調降幅度約有0.03到0.3個百分點不等。理財顧問表示，這對想追求利差的保戶來說，首當其衝的就是荷包縮水。

為了自身權益，保戶必須掌握以下3項原則挑選保單：

首先，保險公司通常會在每月第1個營業日公布宣告利率，若當月未於網站上宣告，則會以前1個月的宣告利率為準，保戶可以隨時注意，比較能及時抓準利率方向；但因宣告利率會隨著保險公司投資績效、經濟環境變動而調整，因此宣告利率與預定利率的差距愈大愈好。

再者，保戶要注意保單價值準備金的計算時間點，是「期初」、「期中」還是「期末」金額，因為期末金額比期中、期初高，計算出的分享金較有利。

第三，有些保險公司會提供保戶選擇「抵繳應繳保險費」以繳清保險方式增加保險金額，或以「現金給付」等的方式及週期給付增值回饋分享金。

理財顧問提醒，抵繳保費只能降低保費支出，要注意有些保單前6年領不到現金，也就是說至少要到第7年開始才能提領現金。萬一買的是外幣計價保單，若遇上外幣貶值，又沒有設立財務目標，保戶就還要另外承擔匯率風險。（編輯：林淑媛）1080702