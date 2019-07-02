股王走弱台塑貼息 台股量縮小跌30.34點

（中央社記者張建中台北2日電）股王大立光等強勢股今天股價走勢趨緩，電子股指數小漲0.07%，台塑除息行情又失靈，股價走跌貼息，影響台股量縮震盪整理，指數終場收跌30.34點。

加權指數今天收在10865.12點，跌30.34點，跌幅0.28%，成交值新台幣1186.28億元。

台塑等12檔股票今天除息，減少市值占指數約22.8點；其中，台塑股價表現疲弱，終場收在105.5元，跌3.5元，其餘南亞、台化與台塑化等集團股同步走跌，是影響今天大盤指數下挫的主因。

生技類股在整理多時，今天類股齊揚，表現相對強勢，中化生股價收漲8.62%，和康生也漲6%，整體生醫類股指數大漲1.26%，為盤面焦點，頗有為7月下旬生技月暖身的意味。

美國與中國重啟貿易談判，並同意鬆綁華為對美國企業採購，華為供應商大立光與聯詠1日股價表現強勁，開盤即跳空漲停，並一價到底，其餘華為概念股股價也多有不錯表現。

只是美中兩國仍存在歧見，短線獲利回吐賣壓出籠，大立光今天股價回檔，收在4180元，跌60元；聯詠股價也收在185元，跌5元。

台積電完成填息後，今天股價盤中多在平盤248.5元上下震盪，終場收在249元，再漲0.5元。整體電子類股指數小漲0.07%。

分析師王兆立表示，台股短期將維持區間震盪走勢，以個股表現為主。（編輯：郭萍英）1080702