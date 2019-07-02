質疑中天未履行換照附款 黃國昌盼NCC給交代

（中央社記者吳柏緯台北2日電）時代力量立法委員黃國昌認為NCC並未積極處理「中天未履行換照附款」一事，更以他案的裁決回覆，有魚目混珠之嫌。今天再度拜會NCC，盼NCC能夠依法行政、給社會大眾一個交代。

黃國昌今天下午再度拜會國家通訊傳播委員會（NCC）。黃國昌會前接受媒體訪問時指出，中天電視台在2014年換照時，被NCC加註4項附款，包含改善「倫理委員會」、「獨立審查人」等。不過5年過去，中天電視台並沒有落實。

黃國昌會前接受媒體訪問時指出，中天電視台在2014年換照時，被NCC加註4項附款，包含改善「倫理委員會」、「獨立審查人」等。不過5年過去，中天電視台並沒有積極落實，因此他日前針對「中天未履行換照許可的附款」為由提出檢舉。

黃國昌指出，日前收到NCC回覆，表示在6月19日舉行的委員會中已經針對中天電視台裁罰50萬。不過當他進一步去蒐集會議紀錄後發現，這個裁罰是針對「視聽大眾投訴電視台的營運問題」，而不是他提出「中天電視台未履行付款」的檢舉。他表示，當時所提的檢舉內容並未在委員會上被討論。

至於今天拜會NCC的主要目的，黃國昌說明，就是希望知道NCC是否要會處理這件投訴案，以及NCC後續的作為。他也強調，只要開始追一個案子，就會持續的追下去。

在場有媒體質疑，黃國昌是立法委員，有權審理NCC預算的權力，這樣的投訴恐有疑慮。對此黃國昌回應，任何行政機關的行政作為必須要合法，不只接受立法院監督也要接受社會大眾監督。他強調，到NCC檢舉時，包含檢舉內容、法規依據，都說明的很清楚，可供社會檢驗。

黃國昌表示，他希望NCC要給社會大眾一個交代，至於是什麼樣的交代，當然還是尊重委員會審議。不過他也提到，不論做出什麼樣的審議結果，都要接受社會大眾的檢視。（編輯：楊凱翔）1080702