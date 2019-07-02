機光科技4日登錄興櫃 第4季OLED燈片擬擴產

（中央社記者潘智義台北2日電）有機發光二極體（OLED）材料供應商機光科技預計在4日登錄興櫃，董事長顏豐文今天在記者會表示，除看好面板用OLED材料市場，更投入汽車照明OLED燈片市場，第4季將擴充新產線。

顏豐文表示，有專利的OLED材料毛利較無專利的OLED材料價格高出數十倍，因此不急於擴大營收，而是接高毛利材料訂單；至於車用OLED燈片目前月產能15萬片，因特別看好市場，規劃將在今年第4季辦理現金增資1.8億元，擴增第2條產能更大的產線，月產能將可望達60萬片。

他說，台灣面板廠包括做主動有機發光二極體的友達、做被動有機發光二極體的錸寶、智晶，以及中國大陸面板廠京東方、天馬微電子等都是客戶；尤其中國大陸新投入OLED的面板產線不斷增加，更是潛在客源。

車用照明日新月異，顏豐文指出，駕駛者開始追求更安全、更舒適、更時尚的駕駛體驗，而OLED燈片具有柔和發光特性，且無視角問題，可應用在紅光車尾燈、方向燈、情境燈、閱讀燈、氣氛燈等運用，許多大廠新款車輛，已將OLED照明燈片應用於車尾燈設計。

他解釋，OLED屬於平光，不適合做車頭燈，但卻適合車尾燈、左右轉燈，知名品牌車款率先採用，引領市場風潮，車用照明日新月異，駕駛者開始追求更安全、更舒適、更時尚的駕駛體驗，而OLED燈片具有柔和發光特性，且無視角問題，可應用在紅光車尾燈、方向燈、情境燈、閱讀燈、氣氛燈等運用。

機光科技創立於2001年，設廠於台灣新竹科學園區，成立18年以來，致力於OLED有機發光二極體材料及有機太陽能電池材料的開發與合成；客戶遍布全球71個國家，並為世界知名面板大廠原料供應商。

機光科技2018年合併營收新台幣1億元，近5年毛利率均維持在55%至75%之間。近幾年積極投入開發OLED燈片，今年已量產成功開始出貨，並於全球推廣各式光色、尺寸及客製化燈片，積極搶攻全球照明商機。

機光科技實收資本額新台幣2.5億元，主協辦券商為第一金證券、群益金鼎證券及中國信託綜合證券，預計於7月4日登錄興櫃。（編輯：楊凱翔）1080702