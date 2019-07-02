陸貨改標台灣製造 海關再查獲疑似洗產地案件

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）防止中國產品透過台灣違規轉運美國，海關持續加強查緝，今年5月底再查獲一宗疑似「洗產地」案件，有600多箱靜電標籤產品，涉及由中國進口但改標為「台灣製造」出口美國，6月已移送經濟部國貿局判定。

美中貿易戰開打以來，統計從2018年8月至去年底，海關共查獲3件產地標示不實及2件報單產地申報不實案件，均因涉嫌洗產地，移由經濟部國貿局等相關主管機關裁處。

財政部關務署表示，今年5月30日再查獲一宗新案，有間公司欲出口628箱靜電標籤產品至美國，但被發現曾在5月19日從中國進口相同貨名、稅則稅號的產品，疑似全為「中國製造」（Made in China，MIC），但不論報單還是產地標示都改為「台灣製造」（Made in Taiwan,MIT），已在6月18日移送國貿局處置。

關務署重申，為嚴防「洗產地」情形發生，將持續加強查核進出自由貿易港區、物流中心及保稅倉庫的貨物產地，也會針對課稅區通關案件，實施進出口報單比對機制；尤其對遭美課徵301關稅或反傾銷稅的高風險產品，勢必會嚴加查核，檢視是否有產地標示不實或違規出口美國的情事。

另一方面，關務署表示，受惠美國內需升溫，以及台商產能在美中貿易戰爆發後陸續移回台灣帶動，台灣對美國出口持續呈現增加；但要特別提醒國內廠商，台灣、美國兩地對產地標示的審查規則、方式不完全相同，即使在國內取得MIT產地認證，未必美國海關就會完全買單。

關務署建議，為確保萬無一失，國內業者可先向美國海關暨邊境保護局（CBP）申請原產地預先審核，以確保自身權益。

舉例來說，根據國內原產地規則，只要符合「最終實質轉型」條件，就可標示為MIT，例如已完成重要製程或附加價值率超過35%以上，或是原材料經加工或製造後，所產生的貨物與原材料歸屬的海關進口稅則前6位碼號列相異。

但美國海關檢視產地，不僅大多是採個案認定，而且判定的原則更為多樣、複雜，國內業者即使取得國內MIT認證，也可能受到挑戰。尤其是自行車、工具機及電動輔具自行車等3類產品，由於不少廠商採「自中國進口原料或半成品、台灣加工製造再出口美國」的模式，可預期將特別容易受到美國海關高標準檢視，更應事先做好因應準備。（編輯：楊凱翔）1080702