中火秋冬發電減半 台電：嚴重影響電力調度

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）台中市政府祭出中火加嚴限煤令，並要求中火在空污季停止5部機組發電，台電估算將影響備轉容量率約9%，嚴重影響電力調度及機組維修排程，加上天然氣接收站興建緩不濟急，恐將影響經濟民生。

台中火力發電廠10部機組操作許可證將從7月起陸續申請展延，台中市政府今天表示，將透過展延審查，將生煤使用量限制載入許可證，核定中火生煤使用量全年上限1104萬噸，並規劃按空污季核配用量，也要求中火在空污季（每年10月至隔年4月）減少5部機組發電。

為穩定供電，在核一廠2部機組如期除役後，裝置容量98.5萬瓩的核二廠2號機去年6月中加入併聯發電，加上台電今年有包括通霄電廠1號、大潭7號、林口新1號等多部大型新機組上線，若沒有特殊情況，台電預估尖峰備轉容量率可超過10%，供電無虞。

不過，台電表示，台中市政府這項決定，將衝擊全台電力穩定，以中火1部機組裝置容量約53萬瓩來看，停止5部機組發電，將影響備轉容量率約7.8%至9.0%，有供電警戒之虞。

台電進一步解釋，原本中火生煤核可量是1600萬噸，台中市政府原訂明年減至1260萬噸，現在又決定再下修至1104萬噸，估計大約減少120億度電力。

若以台中去年用電量達308億4303萬度電看，120億度相當於台中4.7個月的用電量。

台電說，若發電缺口全數以天然氣取代，相當於需要179萬噸的天然氣量，也將提高台電發電成本，且中油第三天然氣接收站仍在興建中，如果天然氣無法足量供應，台電就算使出洪荒之力，「電要從哪裡來？」

同時，台電一向在秋冬安排核電機組及火力機組停機歲修，加嚴限煤令勢必會影響機組大修排程，若機組移到夏天用電高峰歲修，「就會影響到夏季供電」；但如果不進行必要的維護大修，又恐會因機組出問題影響供電穩定，台電大嘆兩難。

台電表示，能源轉型與增氣減煤需要時間，要按部就班，需要考量天然氣的供應、機組調度及用電成長問題，不能隨興無止盡減煤及限用機組，將衝擊全國電力穩定及影響經濟民生，受影響的不僅是台電，更是全國人民，不可不慎。（編輯：林孟汝）1080702