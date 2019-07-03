光電協會估光學元件有機會成長 產值年增5%

（中央社記者韓婷婷台北3日電）光電科技工業協進會（PIDA）統計，2018年台灣精密光學元件產值為新台幣1014億元，預估2019年仍有機會成長，產值約1068億元，年增5%。

PIDA表示，2018年全球智慧手機、平板電腦等裝置出貨量成長性不再，以致台灣指標性龍頭廠商大立光營收衰退6%，使台灣精密光學元件產值僅維持在1014億元。而成長性較佳的車用光學鏡頭市場，雖然近幾年在台灣光學產業產值比重持續提升，但現階段對整體產值貢獻仍有待提升。

PIDA分析，台灣精密光學元件產值細分應用比重，其中2018年手機光學鏡頭與鏡片產值占比67%居首位，但已從2017年的占比70%稍微下滑，次為數位相機鏡頭及鏡片、攝影機鏡頭及鏡片約占7%，其中，投影機光機、鏡頭及鏡片領域產值在2018成長率高達18%，主要是揚明光學微投影光學模組、投影光學零組件大幅成長。攝影機鏡頭及鏡片領域產值成長近13%，主要在於車用鏡頭相關貢獻。

展望2019年台灣精密光學元件產業未來發展，PIDA認為，全球智慧手機出貨量雖處於微幅衰退，但手機相機採用多鏡頭、高畫質、大光圈、光學防手震、多倍變焦等功能性需求仍持續提升，整體手機鏡頭產值有機會成長。

另外，隨著汽車科技走向智慧化、安全性、高效率、舒適度的需求提升，搭載先進駕駛輔助系統比重持續提升，車用光學鏡頭數量會同步攀升。目前台灣主要光學廠商在手機相機、車用鏡頭產能仍然穩健擴充，預估2019年產值將有個位數成長空間。（編輯：郭萍英）1080703