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大立光本益比偏高 美系外資重申中立評等

最新更新：2019/07/03 11:31

（中央社記者吳家豪台北3日電）美系外資表示，光學鏡頭廠大立光股價已反映大部分利多題材，本益比達到2012年以來歷史區間15到20倍的高點，未來15天股價恐下跌，重申中立評等和目標價新台幣4000元。

大立光股價今天下跌45元開出，盤中跌破4000元大關，最低來到3975元，跌幅近5%，成交量超過650張。

美系外資發布最新研究報告指出，大立光近期股價走揚，導致短線估值較不具吸引力，雖然股價已反映大部分可預期的利多題材，仍有一些疑慮未除。

美系外資分析，大立光股價已達2019年預估本益比21倍、2020年預估本益比19倍，相當於2012年以來歷史區間15到20倍的高點，推測未來15天大立光股價有70%到80%的機率會下跌，重申「中立」評等和目標價4000元。

國內法人表示，蘋果新一代iPhone預計將於今年9月正式發表，雖然新iPhone還未推出，相關新機規格已在網路上引起討論。據傳，蘋果在OLED機種將搭載3鏡頭，LCD機種則搭載雙鏡頭。

法人說，大立光過往供應蘋果後鏡頭占比達8到9成，且在常規鏡頭和長焦/望遠等2顆鏡頭均已通過認證，隨著新款iPhone將於第3季開始拉貨，可望進一步挹注大立光營運。大立光日前股東會也釋出佳音，第3季進入傳統旺季，客戶很多新機種開始出貨，目前產能已滿載，看來7月業績會比6月好。（編輯：郭萍英）1080703

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