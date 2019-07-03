新光金否認接手Lamigo桃猿 尚未與經營團隊接洽

外界點名新光金控可能接手中職Lamigo桃猿隊。新光金3日指出，還沒有跟Lamigo經營團隊接洽，否認接手傳聞。圖為新光人壽、新光銀行2019年冠名贊助桃猿動紫趴。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉姵呈台北3日電）中職Lamigo桃猿隊驚傳有意轉賣，被外界點名已連續3年主要贊助的新光金控有可能接手。新光金今天指出，目前都只有贊助廣告回饋，還沒有跟Lamigo經營團隊有接洽，否認接手傳聞。

新光金今天表示，一直以來都只有贊助與廣告回饋，目前還沒有跟Lamigo經營團隊有任何接洽，更沒有介入經營權。新光金強調，公司站在支持體育跟棒球的立場，對於接手傳聞，公司還得跟球隊經營團隊了解狀況。

桃猿隊近年戰績亮眼，連拿5座季冠軍、力拚挑戰3連霸，但今天上午傳出球團打算轉賣球隊，市場也傳聞因新光金透過新光人壽、新光銀行，從2017年就開始贊助Lamigo球隊，並合作發行Lamigo聯名卡，可能有意接手。

新光金控過去曾在2005年買下誠泰銀行，也一併接下當時已加入中華職棒的誠泰Cobras隊，不過在2008年2月將球隊轉手給賽亞科技。

今天新光金否認接手Lamigo傳聞，強調「尚未跟球隊經營團隊有接洽」，究竟最後到底能不能湊成第三家金控大戰，要等到下午Lamigo桃猿隊今天下午4時開記者會時正式對外宣布。1080703