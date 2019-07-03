台商欲轉移生產基地 田中光：印度是首選

（中央社記者康世人新德里3日專電）印度財經報刊「商業標準報」1日刊登駐印度代表田中光的專訪，田中光指出，美國與中國的貿易戰使台灣企業考慮轉移生產基地，而印度無疑是首選。

田中光在接受「商業標準報」（Business Standard）訪問時說，在美國與中國貿易戰爆發後，讓台灣企業考慮繼續留在中國或轉移生產基地，許多台商希望能減少政治對商業的干預。

他強調，印度是一個法治國家，較少政治干預，且勞力與土地成本較低，市場龐大，中產階級正興起，民眾消費持續提高，台商考慮從中國轉移生產基地，印度無疑是首選，因此到印度投資的台灣企業愈來愈多。

田中光也提到，根據2013年完成的台印經貿可行性研究，台印在汽車零件、資通訊技術（ICT）、物流和人力資源等方面互補，儘管印度內部基於外貿逆差對特定國家簽署自由貿易協定（FTA）持相對立場，但長久而言，印度與台灣簽署FTA可帶來明顯利益，希望雙邊恢復FTA談判。

由於印度對簽署FTA態度保守，田中光建議，印度與台灣可先選定特定行業領域進行合作，深化雙邊貿易。台灣已告知印度，台灣可協助印度發展再生能源、水資源處理和技能培訓。

此外，田中光說，台灣不僅與印度大學協會（Association of Indian Universities）簽署教育與學術合作瞭解備忘錄，且在印度理工學院（IIT）孟買分校、IIT德里分校、私立亞米提大學（Amity University）等全印度14所大專院校成立台灣教育中心，辦理華語課程，協助印度促進出口，台灣也願意把相關資源帶到印度規模較少的城鎮。

田中光提到，台灣過去對印度投資多集中在資通訊（ICT）產業，包括不久將在班加羅爾設立預計吸引120家企業進駐的印度首個台灣資通訊產業園區，未來台灣對印度投資正趨於多元化，除ICT產業和傳統產業外，相關合作也延伸到工具機、智慧機械、汽車零件及人工智慧（AI）等領域。

他表示，近來有台灣製鞋業者在坦米爾那都省（Tamil Nadu）設廠，也有一機車廠到印度生產電動車。

他認為，台灣雖與印度去年簽署雙邊投資協定（BIA），但建議印度若想吸引更多台商投資，應建立一公平競爭環境，比照對日本、中國企業的作法，專為台商設立一專門的特別經濟區，以加強誘因。

有關中國對台印發展關係表達不滿，田中光表示，台灣希望印度把印中關係和印台關係平行看待，切勿因印中關係的發展而犧牲台灣利益。（編輯：高照芬）1080703