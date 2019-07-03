凱擘瞄準花蓮經營 NCC將開跨區首場聽證會

（中央社記者吳柏緯台北3日電）凱擘集團旗下豐盟跨區到花蓮縣經營要再等等！NCC今指出，由於凱擘集團的用戶數已逼近全國1/3，因此將針對豐盟到花蓮經營一案舉行跨區經營史上第一次的聽證會。

豐盟有線電視於去年8月向國家通訊傳播委員會（NCC）申請，跨區到花蓮經營，在經歷了將近1年的審查、補件之後，今天NCC宣布將針對此案召開聽證會，廣納各方意見。

NCC發言人蕭祈宏指出，目前凱擘集團在全台的有線電視業者用戶數約165萬4千戶，所佔比例達32.8%，而花蓮有線電視用戶為5萬4071戶，若豐盟將花蓮的用戶全部吃下來，市占率逼近1/3的紅線，委員會在討論此案時，對此事感到擔心。蕭祈宏進一步說明，過去確實有業者表達希望放寬1/3的上限，但NCC目前並未針對此議題討論。

目前花蓮縣僅有屬於年代集團董事長練台生旗下的洄瀾有線電視系統，未來若豐盟加入後，勢必讓現在的市場重新洗牌。事實上，此案也引起不少花蓮民眾關注，也有許多人表示希望花蓮的市場有不同的選擇。

NCC平台事業管理處副處長蔡國棟說明，NCC考量的部份包含市場占有率與當地用戶的利益，因此希望能在更謹慎的情況下審理這個案子。蔡國棟補充說明，這不只是跨區經營第一次開聽證會，也是目前為止審理最久的跨區經營案件，屆時也將會以利害關係人的身分，邀請洄瀾有線電視列席陳述意見。

蔡國棟也說明，雖然還須經過聽證會後才能進一步的做出結論，不過在豐盟申請時也已要求要確保100%的數位化，這是當初申請的要件。

除了召開聽證會之外，蕭祈宏表示，在聽證會之前也會召開專家諮詢會議，廣納意見。（編輯：楊凱翔）1080703