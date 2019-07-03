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帶領克萊斯勒反敗為勝 汽車巨人艾科卡辭世

最新更新：2019/07/03 16:27

（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）帶領克萊斯勒反敗為勝而成為商界名人的汽車巨人艾科卡，今天在加州寓所辭世，享耆壽94歲。縱橫汽車界近50載的艾科卡也曾任職福特汽車，催生福特經典車款野馬（Mustang）。

美國汽車界傳奇艾科卡（Lee Iacocca）的女兒告訴「華盛頓郵報」，父親今天於加州貝艾爾（Bel-Air）家中因巴金森氏症併發症過世。

路透社報導，身為義大利移民之子的艾科卡1946年進入福特汽車（Ford Motor），展開縱橫美國汽車界近50載的傳奇生涯，曾登上「時代雜誌」（Time）、「新聞週刊」（Newsweek）及「紐約時報週日雜誌」（New York Times Sunday Magazine）等封面，成為美國汽車時代的化身。

已故聯合汽車工人工會（United Auto Workers Union）會長佛瑞塞（Douglas Fraser）形容艾科卡：「我認識的汽車業高層沒人像他那麼懂得美國消費者的心理。他是汽車業史上最偉大的溝通者。」

艾科卡在拯救現在隸屬於飛雅特克萊斯勒汽車公司（FCA）的克萊斯勒（Chrysler）後，為自己在商業史上掙得一席之地。

克萊斯勒1980年瀕臨破產，但艾科卡努力爭取到美國國會的支持，順利取得12億美元聯邦擔保貸款，並成功說服供應商、經銷商和工會員工共體時艱。艾科卡本人則減薪至年薪1美元，終於讓公司起死回生。

艾科卡經常提及自己的移民背景，還說在美國只要努力就能成功。他1982年曾被當時的美國總統雷根（Ronald Reagan）欽點為自由女神與艾力斯島（Ellis Island）修復計畫的主席。他說為紀念自己的父母，決定接受這份工作。（譯者：侯文婷/核稿：劉淑琴）1080703

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