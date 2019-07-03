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美防堵鋼品繞道進口 關務署籲出口商守法

最新更新：2019/07/03 19:17

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）為防止台、韓鋼品繞道越南入境，美國今天宣布祭出高關稅防堵。財政部呼籲相關出口商正視被美國查獲的風險，且違規轉運情形若層出不窮，也恐影響台灣業者形象。

美國商務部今天宣布，將對某些在南韓或台灣製造，再運到越南微細加工，最後出口到美國的鋼鐵製品（包括耐腐蝕鋼和冷軋鋼產品）課徵高達456%關稅。

財政部關務署官員表示，各國對產品原產地的認定規則都不相同，雖然我國產品出口前，海關也會清查貨品的原產地標示情形，但產品輸往其他國家後，原產地標示到底合不合規，還是取決於當地國的認定標準。

官員說，尤其是美國現在已盯上台、韓鋼品疑似繞道越南進口的行為，查核風險更高；同時，雖然目前還沒有實際案例，但台灣與美國海關簽有關務互助協定（CMAA），美國若提出需求，海關就會配合提供當時出口的資料，協助比對查核。

官員表示，如果有太多出口商透過「洗產地」避免被美國課以高關稅，最終恐怕也會影響到整體國家產業形象，妨礙合法廠商權益；呼籲出口商必須正視查核風險，若想避免原產地認定疑慮，可事先向美國海關暨邊境保護局（CBP）申請原產地預先審核，以確保自身權益。（編輯：鄭雪文）1080703

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