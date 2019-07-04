華為禁令鬆綁 日月光投控第3季業績看增2成

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）中國華為禁令鬆綁，法人預期半導體封測大廠日月光投控可望受惠，預估第3季整體業績有機會季增近20%。

展望封裝技術應用趨勢，美系外資法人報告指出，5G通訊、人工智慧（AI）和物聯網（IoT）應用晶片，帶動異質性整合封裝（Heterogeneous packaging）技術，其中，日月光投控扮演關鍵角色，獲得成長動能。

此外，日月光投控旗下日月光半導體和矽品在今年11月下旬之後雙方的整合度將更為密切，美系外資法人預期，可提升產能利用率和生產效能，產品議價能力也會大幅提升，新技術的資本支出和研發費用可獲有效利用。

展望下半年業績表現，法人預估，日月光投控第3季業績可望較第2季成長接近20%，第3季業績有機會超過新台幣1050億元，主要受惠新產品推出及美國對中國手機和通訊大廠華為（Huawei）禁令鬆綁等效應，第4季業績可受惠旺季效應及電子代工服務廠（EMS）對系統級封裝（SiP）產品的拉貨力道。

觀察第2季業績，法人預估，日月光投控第2季業績可超過900億元，季增幅度約低個位數百分點，6月投控業績可望月增7%到9%區間。

日月光投控日前預期，今年業績預期仍可逐季成長，客戶組合會有些改變。

展望系統級封裝發展，日月光投控預計SiP成長動能將持續到今年底、甚至更久，預期SiP和扇出型（Fan-Out）封裝未來將會持續成長，集團也將持續加強包括SiP及Fan-Out 新開發與新應用、低電源及嵌入式電源的整合性解決方案。（編輯：郭萍英）1080704