憂美國課高關稅 越南：加強打擊貿易詐欺行為

（中央社河內4日電）美國商務部3日宣布，將對一些在南韓或台灣製造、再運到越南微細加工後出口到美國的鋼鐵製品課徵高達456%關稅。越南政府今天表示，將加強打擊貿易詐欺行為。

越南外交部今天在河內舉行例行記者會，詢及美國可能對來自台、韓經越南加工的鋼品課徵高關稅，發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）回覆時表示，相關部門將與美方配合，就此交換意見，在符合法律規定與世界貿易組織（WTO）各項協定的基礎上確保業者的正當權益，同時防止非法逃稅與洗產地等行為。

她說，越南工商部已提醒業者，美國等進口國在貿易保護調查後可能更改相關規定與提出更嚴苛要求，同時鼓勵業者轉向使用國內或其他來源的原料。

另外，對越南總理阮春福與美國總統川普上週末在20國集團（G20）峰會場邊舉行會晤的提問，黎氏秋恆表示，越美兩國領袖在會中討論雙方貿易與能源等領域的合作。

她說，川普對越美兩國能源戰略合作表示歡迎與支持，建議雙方應推動貿易關係朝平衡與互惠互利方向發展，對越方打擊洗產地與貿易詐欺等行為的決心和行動表示歡迎。

川普6月下旬在專訪中暗示，越南可能成為繼中國之後受到美國制裁的目標，因為越南一樣「大占美國便宜」。不過川普未明說是否會對越南產品加徵關稅，僅透露「正與越南進行協商」。（編輯：郭中翰）1080704