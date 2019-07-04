更多編輯台推薦新聞：
原民採摘森林產物除罪化 紅檜等貴重木有條件開放
生活

原民採摘森林產物除罪化 紅檜等貴重木有條件開放

影片／警員上山值勤 花蓮清水林道直擊台灣黑熊
生活

影片／警員上山值勤 花蓮清水林道直擊台灣黑熊

小北極狐從挪威走到加拿大 76天跋涉3506公里破紀錄
國際

小北極狐從挪威走到加拿大 76天跋涉3506公里破紀錄

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
徐國勇：立即採購電擊槍 鐵路警察將補充260人
首頁 / 產經

憂美國課高關稅 越南：加強打擊貿易詐欺行為

最新更新：2019/07/04 21:29

（中央社河內4日電）美國商務部3日宣布，將對一些在南韓或台灣製造、再運到越南微細加工後出口到美國的鋼鐵製品課徵高達456%關稅。越南政府今天表示，將加強打擊貿易詐欺行為。

越南外交部今天在河內舉行例行記者會，詢及美國可能對來自台、韓經越南加工的鋼品課徵高關稅，發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）回覆時表示，相關部門將與美方配合，就此交換意見，在符合法律規定與世界貿易組織（WTO）各項協定的基礎上確保業者的正當權益，同時防止非法逃稅與洗產地等行為。

她說，越南工商部已提醒業者，美國等進口國在貿易保護調查後可能更改相關規定與提出更嚴苛要求，同時鼓勵業者轉向使用國內或其他來源的原料。

另外，對越南總理阮春福與美國總統川普上週末在20國集團（G20）峰會場邊舉行會晤的提問，黎氏秋恆表示，越美兩國領袖在會中討論雙方貿易與能源等領域的合作。

她說，川普對越美兩國能源戰略合作表示歡迎與支持，建議雙方應推動貿易關係朝平衡與互惠互利方向發展，對越方打擊洗產地與貿易詐欺等行為的決心和行動表示歡迎。

川普6月下旬在專訪中暗示，越南可能成為繼中國之後受到美國制裁的目標，因為越南一樣「大占美國便宜」。不過川普未明說是否會對越南產品加徵關稅，僅透露「正與越南進行協商」。（編輯：郭中翰）1080704

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報