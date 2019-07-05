業務員盜賣股票遭解職 上司連坐停職處分

（中央社記者劉姵呈台北5日電）群益金鼎證券業務員因誘騙客戶投資、盜賣股票與客戶金錢借貸等重大違規行為，金管會勒令券商對業務員解除職務，且主管因督導不周，予以連坐處分，停職一個月。

金融監督管理委員會公布最新裁罰令，群益金鼎證券的江姓業務員，因誘騙客戶投資、盜賣股票與客戶金錢借貸等多項重大違規行為，命令公司對業務員解除職務，且並請台灣證券交易所予以「註記列管」；依規定，遭解職處分者，至少3年內不得回金融圈工作。

同時，金管會認為業務員主管林姓經理人，因有督導不周、管理不善情勢，未能確實保管個人職章，導致業務員盜用，影響證券業務正常執行，處以停職一個月，時間為2019年7月15日起至8月14日止。

金管會表示，櫃買中心於去年12月26日至27日，派員赴群益金鼎證券的西松分公司進行實地查核，發現江姓業務員在2017年11月10日至11月28日期間，有多項重大違規行為。

金管會指出，業務員以購買虛構商品，向客戶表示可代為投資等名義，誘騙客戶把資金匯入其指定帳戶，另外還盜賣客戶股票與客戶有金錢借貸關係，並且盜用分公司業務用章及各級人員職章、偽造交易憑證等。

金管會強調，上述行為已經違反證券商負責人與業務人員管理規則，因此，命令群益金鼎證券予以解職處分。（編輯：林興盟）1080705