台股盤整游走10日線 量能萎縮

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）台股盤中翻黑小跌，游走10日線附近。法人表示，量能萎縮，不排除台股短線走勢偏弱。

台股今天開盤小漲後震盪走弱，盤中翻黑小跌，日KD技術指標開口下彎，指數游走10日線約10768點附近。

到10點22分，台股加權指數來到10767.51點，下跌8.39點，跌幅0.08%，成交值相對萎縮來到新台幣349.77億元。電子股盤中跌0.17%，金融股小漲0.09%。

主要電子權值股漲跌互見，其中蘋概股台積電來到242.5元，小跌0.61%，股王大立光來到3945元，小跌0.25%。鴻海來到78元，小漲0.39%。

日月光投控來到65.6元，小漲0.46%，聯發科平盤319元，台達電來到153.5元，跌0.97%。

被動元件族群國巨來到平盤277元，華新科來到180.5元，小跌0.28%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股盤中觀望氣氛濃厚，量能相對萎縮，上攻力道偏弱，預估今天量能恐不到800億元。

展望台股後市，簡伯儀指出，若台股今天未能站回5日線約10809點，台股短期均線恐有下彎的可能，加上新台幣兌美元匯率近期由升轉貶、國際股市漲多回檔，若台股未能回補週三跳空缺口下緣，不排除台股短線走勢偏弱。（編輯：張均懋）1080705