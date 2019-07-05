印度政府：20年後高齡化社會 人口紅利不再

（中央社記者康世人新德里5日專電）印度政府發表的2019年經濟調查報告指出，隨著印度人口成長急速放緩，印度人口成長將在20年後停滯，2030年代人口開始老化，政府需制定因應政策做好準備。

這份2019年經濟調查報告（Economic Survey 2019）指出，根據人口統計預測，印度人口在未來20年將持續快速成長，但在2021年到2031年之間人口僅增加970萬，成長不到1%；2031年到2041年間人口成長不到0.5%，隨著生育率低於人口替代水準，人口紅利不再。

調查報告認為，印度上述人口成長率模式較接近德國和法國等成熟經濟體的趨勢。

印度人口超過13億，目前僅次於中國，是全球人口第二大國，且人口平均年齡非常年輕，人口中有一半不到25歲，這對大型消費品製造商是一種激勵，他們可以鎖定年輕族群作為行銷對象的重點。

這也是為什麼包括宜家（IKEA）到蘋果（Apple）等全球大型零售或科技公司會聚焦印度這樣人口龐大的市場。

但根據上述報告，印度的人口紅利可能很快漸漸發生變化，報告預測，雖然印度享有人口紅利，但到2030年代，印度一些省份將開始邁向高齡化社會。

報告說，包括印度南部各省、印度北部的喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）、旁遮普省（Punjab）、東部的西孟加拉（West Bengal）和西部的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）在人口結構轉變上已相當領先，正目睹社會高齡化現象。

這份報告說，印度的總生育率（total fertility rate, TFR）1980年代開始急速下降，總生育率從1984年的4.5降到2016年的2.3。且0到19歲人口占總人口比例已達到頂峰，這個年齡層人口比重從2011年的41%，將下降到2041年的25%。

調查顯示，印度人口紅利將在2041年達到最高峰，工作年齡（20到59歲）人口占總人口的59%，然後逐漸下降。

此外，調查指出，印度5到14歲的學齡兒童與青少年人數將開始大幅下降，學校必須整併。

報告預估，印度60歲以上的老年人口將從2011年的1億402萬人增加到2041年的2億3940萬人，政策制定者必須為愈來愈多的老年人口做好準備，對醫療保健進行投資，且分階段提高退休年齡。

印度目前大多數政府工作人員的退休年齡是60歲。（編輯：高照芬）1080705