6月關鍵4天外資大匯入 央行再次進場調節匯市

（中央社記者潘姿羽台北5日電）繼公開表明5月進場調節匯市後，央行今天坦言，6月再次進場調節匯市，主因在於6月外資集中且鉅額匯入，短短4天的外資買超台股金額就占當月的92%，促使央行連2月出手，避免外匯市場失序。

央行罕見連2月調節匯市，但方向大不同，5月是因美中貿易升溫衝擊市場信心，外資大出走，導致新台幣重貶，央行因此進場賣匯阻貶；6月則是外資短期大量匯入，使新台幣飆升，央行才會進場阻升。

至於6月為何外資大舉匯入，央行外匯局長顏輝煌表示，有3大利多拉抬市場信心，一是6月18日，美國總統川普發推特表示，與中國國家主席習近平相談甚歡，將於G20峰會舉行川習會，被視為美中貿易談判露出曙光，隨即激勵美股道瓊上漲353點。

其次，歐洲央行總裁德拉吉6月18日表示，歐元區經濟前景未見改善的話，將有更多刺激措施，市場解讀歐洲央行將繼續降息；最後，美國聯準會6月的聲明拿掉「耐心」一詞，直指經濟「前景不確定性已增加」，聯準會「將會採取適當行動以持續擴張」。

顏輝煌說，3大利多激勵市場信心，導致熱錢回流亞洲市場，特別是6月18日至21日、24日，外資大舉攻進台股，單這4個交易日外資台股買超金額就占全月買超逾9成。

顏輝煌表示，央行進場調節也都在那幾天，因為匯市波動很大，且偏向單向操作，「感覺有一點失序」；他也強調，央行採取管理浮動匯率制度，匯率由市場供需決定，央行僅在必要時進場調節，維持金融市場的穩定性。

至於6月下旬外資大量匯入，但沒有完全投入股市，央行曾在6月24日找外資來「喝咖啡」，顏輝煌說明，主要是關切外資有沒有依申請用途來投資。（編輯：林沂鋒）1080705