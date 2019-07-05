外資6月回頭 累計今年淨匯入約3645億

（中央社記者劉姵呈台北5日電）金管會今天公布最新外資統計，6月外資轉為淨匯入金額約18.78億美元，1至6月外資累計淨匯入約117.18億美元，折合新台幣約3645億元。

金融監督管理委員會證券期貨局今天公布外資及陸資投資國內資金匯出入情況，自6月1日至30日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約18.78億美元（約新台幣584億元）；統計1至6月，外資累計淨匯入達117.18億美元（約新台幣3645億元）；累計淨匯入約2092.42億美元（約新台幣6兆5088億元）。

證期局指出，6月外資對上市櫃股票呈現買超狀況，買超上市股票約新台幣523.96億元、買超上櫃股票約新台幣120.08億元。

在陸資部分，6月累計淨匯出約0.04億美元（約新台幣1.24億元），不過，截至108年6月30日止累積淨匯入約1.846億美元（約新台幣57.42億元）。

回顧1至6月以來外資表現，前4月都是淨匯入，儘管5月因美中貿易戰再起，單月外資淨匯出約20.3億美元（約新台幣631億元），但「資金匯出」小於「賣超力道」，6月開始又轉為淨匯入，1至6月外資累計淨匯入約117.18億美元，折合新台幣約3645億元。

金管會官員表示，外資基於其投資考量有不同布局及策略，資金有進有出是很正常的事，會持續關注最新外資動向。（編輯：林沂鋒）1080705