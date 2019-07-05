台股週線漲54.90點 上市股票市值32.59兆元

（中央社記者潘智義台北5日電）台灣證券交易所統計，今天台股收在10785.73點，週線上漲54.90點，漲幅約0.51%，上市公司市值為新台幣32兆5879.02億元，較上週增加1634.36億元，增幅約0.5%。

產業別指數方面，本週漲幅以生技醫療類指數上漲2.90%為最大，跌幅以塑膠類指數下跌5.88%為最大，未含金融類指數上漲55.71點，漲幅約為0.62%，未含電子類指數下跌121.82點，跌幅約為0.79%，未含金融電子類指數下跌140.66點，跌幅約為1.09%。

本週集中交易市場總成交金額為5625.34億元，全體上市股票成交金額為5068.23億元，股票成交量周轉率為1.32%，各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類1215.19億元，占全體上市股票交易金額23.98%。電子零組件類889.63億元，占全體上市股票交易金額17.55%。光電類722.95億元，占全體上市股票交易金額14.26%。

台股本週成交量周轉率前3名產業依序為電子零組件類4.86%、生技醫療類2.93%、光電類2.91%。

證交所統計，累計今年初開盤迄今共120個交易日，集中市場總成交金額為13兆6,533.93億元，市場日平均成交金額為1137.78億元，股票成交量周轉率為34.82%，股票日平均成交量周轉率為0.29%。（編輯：蘇志宗）1080705