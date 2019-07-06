法巴證研究部撤台 金管會：單一個案

（中央社記者韋樞、蔡芃敏台北6日電）法銀巴黎證券研究部將撤離台灣，金管會表示為單一個案，評估對台影響不大。本土券商證券部門經理表示，主要是中國市場大，外資寧可將研究資源放在中國；此外本土券商也加強搶食外資市場所致。

繼巴克萊證券後，在台設立研究部門近15年的法銀巴黎證券，傳出裁撤台灣在內的亞洲研究業務。金融監督管理委員會證實這項消息。

金管會官員今天表示，法巴證券這次是因應全球政策，將亞洲多個據點的研究業務改為外包制，因此，裁撤台灣、新加坡、香港等地研究部門，未來僅保留印度仍有駐地研究員。

官員說，據了解，法巴證券裁撤研究部門應該是單一個案，由於目前法巴在台分析師人數不多，初步評估對台灣影響不大。

不願具名的本土券商證券部經理對中央社記者說，法巴證券研究部的主管3年前已調離台灣，在台灣僅剩少數研究人員，而外資主要看中的是中國資本市場愈來愈大，交易頻繁，產業動態動見觀瞻，因此在中國市場設置研究部門，相對縮減亞洲其他較小的市場研究部門。

這位經理表示，以往台灣本土券商很難分食在台外商市場，但近年來隨著外國券商陸續外移，「市場空出來了」，本土券商這1、2年紛紛設立外資部門，提供更高端的服務和研究，加強搶食外資市場。

不過，這位經理也擔心，台灣資本市場恐被邊緣化的危機，引發外資研究部門撤台的骨牌效應，建議政府應及早因應。（編輯：林孟汝）1080706