美股收黑台股恐震盪 台積電拚反彈

（中央社記者江明晏台北8日電）美國就業報告強勁，降息機率低，美股收黑，台股5日小漲收10785.73點；繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）表示，下一代處理器仍由台積電生產，有望激勵台積電反彈，投顧認為大盤短線震盪機率大。

美國公布就業報告強勁，讓聯邦準備理事會（Fed）降息機率隨之降低，美股5日收黑，自歷史高點拉回。道瓊工業指數終場下跌43.88點，或0.16%，收在26922.12點；標準普爾500指數下跌5.41點，或0.18%，收在2990.41點。以科技股為主的那斯達克指數下跌8.438點，或0.10%，收在8161.793點。

因德國數據欠佳及瑞典企業利空，歐洲3大股市5日全面下跌，結束6連紅格局。

台股5日漲9.83點，收在10785.73點，成交值新台幣848.85億元。三大法人合計買超新台幣10.64億元。其中自營商買超11.72億元，投信賣超3.18億元，外資及陸資買超2.1億元；台灣證券交易所統計，台股收在10785.73點，週線上漲54.90點，漲幅約0.51%。

南韓媒體日前報導，輝達將以三星的7奈米極紫外光（EUV）製程生產一批繪圖處理器，過度誇大台積電7奈米EUV訂單損失，輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）表示，下一代繪圖處理器仍由台積電生產，近日傳聞不正確，市場預料，台積電今天股價有望反彈。

股王大立光將於11日舉行法人說明會，第3季營運展望將成為台股風向球。法人表示，台灣電子股受美中貿易戰影響最大，如今兩國釋出和解氣氛，有利華為供應鏈後續表現。

日盛投顧指出，台股5日收小黑K棒，未能站上5日線，呈現量縮整理，後續反彈宜快速補量，從技術指標觀察，短線震盪格局機率大。（編輯：趙蔚蘭）1080708