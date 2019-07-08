亞股下挫 台股跌勢擴大暫守10700點關卡

（中央社記者江明晏台北8日電）亞股下挫，台股今天開低走低，盤中跌勢擴大，回測月線關卡，暫時守住10700點大關，儘管輝達(NVIDIA)化解市場對台積電掉單疑慮，台積電股價仍疲軟。

至11時15分左右，台股加權指數來到10719.24點，下跌66.49點，成交值來到新台幣595.29億元。

台股今天開低走低，盤中跌勢擴大，低點約至10708點，回測月線約10710點關卡，目前暫時守住10700點大關，以及季線關卡約10694點。

輝達(NVIDIA)營運部執行副總裁梭基斯特發布聲明表示，下一代繪圖處理器仍由台積電生產，化解市場對輝達轉單疑慮。

台積電今天股價以新台幣240元開出，跌3元，不過，隨後在買盤湧入下，股價震盪走高，一度由黑翻紅，達244.5元，漲1.5元。

股王大立光將於11日舉行法人說明會，法人表示，台灣電子股受美中貿易戰影響最大，如今兩國釋出和解氣氛，有利華為供應鏈後續表現，大立光股價最高來到4090元、漲幅逾3%。

宏達電受惠新品出貨，6月營收月增逾9成，激勵今天股價放量強彈逾7%，觸及40元大關，早盤即爆出1.3萬張大量，股價創約2個月新高，躍上季線與半年線。

兆豐投顧協理黃國偉表示，台股今天下跌原因來自於亞股走弱，韓股受到LG、三星財報不理想，以及日韓貿易戰衝擊，陸股投資人則擔憂中美貿易談判恐陷入僵局，加上外資放暑假，台股權值股疲軟，導致今天盤勢跌幅擴大。

國泰證期指出，就線型架構來看，指數在上週三跳空跌破5日線反壓後，上週四、週五雖然反彈，但10812至10843點的缺口仍未有效回補，且反彈量能並未明顯擴大，今天追價買盤未進場，短線線型仍將持續整理。（編輯：黃國倫）1080708